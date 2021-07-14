Osmaneli'nde karpuz hasadı 4 bin 650 dönüm araziye ekibi yapılan karpuz toptancı halinde kilosu 1 ile 1 buçuk liradan satılıyor

Bilecik il genelinde yıllık 70 bin ton gibi ciddi bir karpuz üretiminin yaklaşık 32 bin 500 tonluk bölümünü üreten Osmaneli'nde hasat başlarken bu yıl karpuzun kilogram fiyatı toptan 1 ile 1 buçuk liradan satılıyor.

Bilecik'te karpuz üretiminde ciddi bir yerde olan Osmaneli ilçesinde 4 bin 650 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştiriliyor. Hasadına başlanılan Osmaneli karpuzu, 30 işyeri bulunan toptancı halinde birçok alıcıya ulaşıyor. Köylerden traktörler ile hale gelen karpuzlar burada toptan 1 ile 1 buçuk liradan satılıyor.

Bu yıl hem alıcı hem de satıcının memnun olduğunu anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Tarım ve çiftçilerimiz için yaptığımız yatırımların üretime katkı sağladığını görmek bizi mutlu ediyor. Sadece Osmaneli çiftçisinin değil Bilecik ve çevre ilçelerinde ürünlerinin pazarda olduğunu biliyoruz. Yöresel ürün üretme tesislerimiz, mezbaha tesislerimiz, toptancı halimizle belediye olarak çiftçimize destek oluyoruz. Çok yakında büyük ölçekli soğuk hava deposu inşa ederek yine çiftçimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Osmaneli Belediyesi tüm yatırımları ve projeleri ile örnek belediyedir" dedi.

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