Gündüz bakımevindeki minikler yılsonu etkinliği düzenledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Belediye Kadın Girişimciler Kooperatifi Gündüz Çocuk Bakım Evindeki minik öğrenciler yılsonu etkinliği düzenledi.

Belediye Sakarya düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekci ve Belediye Başkanı Münür Şahin’in yaptıkları konuşmaların ardından minik öğrenciler, birbirinden güzel gösteriler sundu. Miniklerin müzik eşliğinde yaptığı gösteriler, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi, öğrenci ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.