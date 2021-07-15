Üniversite personeline Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeline Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı talimatı ile 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmiş ve bir 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatılmıştı. Bu kapsamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmış ve iş birliği yapıldı. Protokol kapsamında üniversite 10 personeline Ankara AFADEM tarafından Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi. “Bilinçli ve tedbirli bir afet yönetimi” ilkesiyle gerçekleştirilen eğitimde, doğal ve doğal olmayan afetlerde ilk yardım başta olmak üzere pek çok hayati konular ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.