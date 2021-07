Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz’’ “Hayatın her alanını güzelleştiren kadınlara teşekkür ediyorum”

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Aşağıköy dikiş kursunda faaliyet gösteren kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergisini ziyaret etti. .

Başkan Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve birim müdürleri eşliğinde Aşağıköy dikiş kursunda faaliyet gösteren kadınlarının yaptığı ele emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği sergiyi ziyaret etti.

“Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz’’

Kursiyerlerin talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Şahin, ‘’Öncelikle bu anlamlı çalışmaya katılarak hünerlerini sergileyen bütün kursiyerlere teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak her zaman dediğimiz gibi, eğitimin, gençlerin, çocuklarımız ve kadınların olduğu bütün faaliyetlerde bizler elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.



“Hayatın her alanını güzelleştiren kadınlara teşekkür ediyorum”

Aynı zamanda Başkan Şahin, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifini de ziyaret etti. Kooperatif üyelerinin yaptığı eserleri inceleyen Başkan Şahin, "Kooperatifin düzenli olarak yaptığı yönetim kurulu toplantısına katıldık. Hayatın her alanını güzelleştiren kadınlara teşekkür ediyorum. Umuyorum ki desteklerimizle kadınlar daha çok hayata dokunacak ve daha güzel eserler ortaya çıkaracak’’ ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ve kursiyerler de Başkan Şahin'e katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, güzel çalışmalar ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.

