Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisi ve konferans düzenlendi.

BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen sergisi ve konferansı Bilecik Valisi Bilal Şentürk, BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, protokol üyeleri, idari ve akademik personelin katıldığı. Heyet konferans öncesinde 15 Temmuz'da gündüz ve gece çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, tarihi süreç analiz edildiğinde bu milletin dışarıdan gelecek her türlü tehdidi el birliğiyle bertaraf ettiğinin türlü örneklerine rastlanacağını belirtti. ''Kendi içimizden ülkemiz vatandaşının duyduğu güveni istismar ederek devşirilmiş insanlara karşılık olarak bize düşen, bilinçli olmaktır" ifadesine yer veren Vali Şentürk "Millet olarak var olmamız için aynı gemide olduğumuzu, azami müştereklerimizin olduğunu unutmadan el birliğiyle bu vatanı, bu milleti daha iyi noktaya taşımak için çok çalışmalıyız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ederek, geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı yıllar diliyorum'' dedi.

BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ise, başta 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazileri olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnet, şükran ve duayla yad ederek, ''15 Temmuz hain darbe girişimi, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla büyük dersler çıkarmamız gereken tarihî bir vaka olarak karşımızda durmaktadır. 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin hayat hikâyelerine bakıldığında yaş, meslek, memleket ve pek çok bakımdan toplumun farklı katmanlarından geldi. Hain darbe girişiminin önlenmesi ve arkasından ülkenin her tarafında tutulan demokrasi nöbetleri de Türk demokrasi tarihine ayrıcalıklı bir hikâye olarak yazılacaktır" dedi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Murat Üstündağ, 'Demokratik Siyasi Kültür ve 15 Temmuz Ruhu' konulu konferans vererek, ''Halkın darbenin meşruiyetini tanımayarak direniş göstermesi, Türkiye siyaseti açısından bir ilktir. Ülkemiz, demokratik meşruiyetin içselleştirilmiş olduğunun her görüşten vatandaşın darbeye direnişi ile ispatlamıştı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Beydemir, Öğretim Üyesi Üstündağ'a, teşekkür belgesi verdi.

