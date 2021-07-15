15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarları ziyaret edildi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, siyasi parti başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, kurum ve kuruluşların müdürleri, gaziler ile şehit yakınları ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti. Burada Kur’anı Kerim okunmasının ardından tüm şehitler için dualar edildi. Program kapsamında daha sora Rüstem Paşa Camii'nde İlçe Müftülüğü personelleri tarafından şehitler için mevlit okudu, dualar edildi. Mevlidin ardından cami bahçesinde vatandaşlara pilav ayran ikram edildi.

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