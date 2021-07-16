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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dirgen Bilecik'e veda ediyor

İHA

Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dirgen Bilecik'e veda ediyor

Bilecik İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Faruk Dirgen, Ankara'ya tayini çıkması nedeniyle veda ziyaretlerine başladı.
2018 yılından bu yana Bilecik'te görev yapan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Faruk Dirgen, Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı emrine atandı. Dirgen, 3 yıldır görev yaptığı Bilecik'te veda ziyaretlerine ilk olarak Vali Bilal Şentür'ü makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, Albay Dirgen'e yeni görevinde başarılar diledi.
Ardından Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden Albay Dirgen, Bilecik'te çok güzel günler geçirdiği söyledi. Yeni görevinde Albay Dirgen'a başarılar dileyen Başkan Yaman, "2018 yılından bugüne Bilecik İl Jandarma Komutan Yardımcılığını yürüten Jandarma Albay Faruk Dirgen komutanımız Ankara ya tayini çıkması sebebiyle bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler, Kıymetli komutanımıza ilimize ve ülkemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken yeni görev yerinde de başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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