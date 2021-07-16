Türkiye Ümitler Karate Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu

1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı sporcusu Muhammet Tezcan Türkiye üçüncüsü oldu.

Şanlıurfa'da devam eden Türkiye Ümitler Karate Şampiyonasında 52 kilogramda 1308 Osmaneli Belediyespor Karate takımı sporcusu Muhammet Tezcan önemli bir başarı kazandı. Sporcuyu tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Değerli sporcumuzu, hocamızı ve yöneticilerimizi kutluyoruz. Özellikle değerli hocamız Dünya Şampiyonu Murat Salih Kurnaz’a gençlerimize verdiği fedakarca hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz. Muhammet Tezcan, Türkiye üçüncüsü olarak, milli takıma da seçildi" dedi.

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