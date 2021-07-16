Hırsızlık girişimini önleyen güvenlik görevlisi ödüllendirildi

Bilecik'te özel güvenlik görevlisi Sami Özgün Aydın, dikkati ile fabrikada hırsızlık girişimini engelledi. Aydın, bağlı olduğu şirket tarafından ödüllendirildi.

Bilecik'te özel bir güvenlik şirketinde çalışan Sami Özgün Aydın, geçtiğimiz günlerde görev yaptığı fabrikada yaşanan hırsızlık girişimini zamanında müdahale ederek önledi. Güvenlik şirketinin yöneticisi Aydın Hızlı, personelini ödüllendirdi. Sami Özgün Aydın'ı göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutlayan Aydın Hızlı, "Sami Özgün Aydın arkadaşımız başarımr sayesinde hırsızlık girişimlerini engellemiş oldu. Bu sebeple şirketimiz ve şahsım olarak teşekkürlerimizi ifade eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

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