Osmaneli'de 10 hektar ormanlık alan yandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 10 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Orman yangını Osmaneli ilçesi Çiftlik köyü Sivri Tepe mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Bilecik, Osmaneli, Geyve katılan çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangını söndürme ekibi, Osmaneli, Gölpazarı, Bayırköy ve Vezirhan itfaiye ekipleri, 3 helikopter, 2 dozer,1 greyder ve 18 arazöz uzun süre yangına müdahale etti. Jandarma ve köylülerde sulama tankerleri ile çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Büyük oranda söndürülen yangında 10 hektarlık alan kül hale gelirken binlerce kızılçam ağacı zarar gördü. Ormanda yaşayan canlılar da yangından olumsuz etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Orman yangın ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.