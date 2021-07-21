Bilecik’te hastaneler yine acemi kasaplarla doldu

Rize için çok kritik uyarılar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde, hastaneler acemi kasaplarla doldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim yerlerine gitti. Vatandaşlar, günler öncesinden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını, belirlenen alanlarda kesti. Bazı kişiler ise kesim işlemini evlerinin bahçelerinde veya kapılarının önlerindeki sokakta yaptı. Bilecik’te bayramın ilk 2 gününde 80 acemi kasap, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanarak hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu. Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.