Elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar 15 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

Bilecik’te elektrik direğinden çıktığı iddia edilen kıvılcım, 15 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Ovası’nda bulunan elektrik direğinden çıktığı iddia edilen kıvılcım Ekrem Doğruk’a ait buğday tarlasına sıçradı. Kıvılcımlar birden aleve dönüşürken, koca tarla alevler arasında kaldı. Yangın sonunda 15 dönüm buğday tarlasını küle dönerken, yangına Gölpazarı itfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.