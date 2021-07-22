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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyun alanlarında yenileme, boyama ve dezenfekte işlemi yapıldı

İHA

Oyun alanlarında yenileme, boyama ve dezenfekte işlemi yapıldı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir köşesinde çocuk oyun alanlarındaki yenileme, boyama ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.
Çocukların sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi adına Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan çocuk oyun alanlarındaki oyun grupları eksiklikler gideriliyor. Çocukların daha sağlıklı ortamlarda vakit geçirmeleri amacıyla yapılan çalışma kapsamında bütün mahallelerde bulunan oyun gruplarındaki pas ve kirlilik temizlenerek de boyandı. Salgın döneminde uzun süre boyunca çocukların kullanımına kapalı olan oyun gruplarında ayrıca belirli aralıklarla yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekiplere mahalle sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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