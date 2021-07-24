Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı

Bilecik Belediyesi tarafındanüstü açık otobüsle cadde ve sokaklar gezilerek, çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı.

Bilecik'te Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların katıldığı etkinlikte çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı. Mahalle aralarında gezen otobüste çalan müziklere çocuklar ve aileleri evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik ederken, vatandaşlara Belediye Başkanı Semih Şahin’in bayram mesajı iletildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bütün milli ve dini bayramlarda güzel bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ‘’Üstü açık otobüsle bütün mahallelerimizi gezerek, çocuklarımıza şeker ve rüzgar gülleri dağıttık. Amacımız çocuklarımızın yüzünde gülümseme oluşturmaktır. Çocuklar, müziğin sesini duyar duymaz kendilerini sokağa atıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Bizler de çocuklarımızın sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Bütün vatandaşlarımızın geçmiş bayramını kutluyorum" dedi.

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