Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin'in oğlunun sünnet düğününde siyasi parti ile başkanları bir araya geldi.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde uzun yıllar belediye görev yaptıktan sonra Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Kemal Gergin'in oğlu Recep Emin sünnet oldu. Düğüne başta AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri ile kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Vezirhan Cihan Bektaş Kültür Salonu'ndaki düğün öncesi sünnet çocuğu at üzerinde belde de gezdirilirken, düğün halk oyunları ekibi ve semazen gösterisi ile yapılan ikramların ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.