Jandarmadan bayram sonunda artan trafik sonrası droneli denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan bayram sonunda artan trafik sonrası droneli denetim

İHA

Jandarmadan bayram sonunda artan trafik sonrası droneli denetim

Bilecik'te jandarma ekipleri Kurban Bayramı süresince gerçekleştirdiği denetimleri bayram tatilinde sona yaklaşılması ile arttırarak, drone ile havadan denetimlere başladı.
Trafik tedbirleri kapsamında vatandaşların bayram sonunda huzurlu ve kazasız seyahat etmesini sağlamak amacıyla uygulama ve denetimleri sürdüren jandarma ekipleri, ayrıca durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuları emniyet kemerinin önemi, aşırı hızın neden olduğu kazalar ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Jandarma trafik timleri, sorumluluk sahasında drone ile denetimlerine aynı kararlılıkla aksatmadan devam ettirirken, trafik ihlallerini kilometrelerce uzaktan denetledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi
YEREL HABERLER Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya ...
Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk
Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı
YEREL HABERLER Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı
Cenazeye giderken aracı kül oldu
YEREL HABERLER Cenazeye giderken aracı kül oldu
Bozüyük Belediyesi'nden haşere ile mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Bozüyük Belediyesi'nden haşere ile mücadele ...
Osmaneli ‘de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmaneli ‘de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ...
Türkiye’nin her yerinden insanlar bu köye şifa için geliyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin her yerinden insanlar bu köye şifa için ...
Bilecik’in gözde mesire alanına bayramda yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bilecik’in gözde mesire alanına bayramda yoğun ilgi
Oyun alanlarında yenileme, boyama ve dezenfekte işlemi yapıldı
YEREL HABERLER Oyun alanlarında yenileme, boyama ve dezenfekte ...
Elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar 15 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
YEREL HABERLER Elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar 15 dönüm buğday ...
Vali Bilal Şentürk, Bilecik’e veda etti Eski Bilecik Valisi Bilal Şentürk: ''Kendimde ağır bir sorumluluk hissettim''
YEREL HABERLER Vali Bilal Şentürk, Bilecik’e veda etti Eski Bilecik ...