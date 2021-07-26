Bilecik'te ihtiyaç sahibi ailelerin bayram sevincine ortak oldular

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kurban Bayramı öncesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi ile Bilecik Müftülüğü işbirliğinde ‘Askıda Mutluluk, Bayramlığını Paylaş’ projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığı söyledi.

Müftü Yardımcısı Hacıömeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulunmak için düzenlenen kampanya ‘Askıda mutluluk, bayramlığını paylaş’ sloganıyla hayata geçti. Bilecik Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca organize edilen kampanya kapsamında toplanan yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Çocuklarımıza ve ailelerine bayramlık hediye kartları teslim edildi. Onların sevincine ortak olmak bizleri onurlandırdı. Bu projedeki amacımız toplumda bir farkındalık oluşturmak, kardeşlik ruhunu canlı tutmak, bayramları daha neşeli hale getirmek ve kimsesizlerin sesi olmaktı. Bilecik Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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