İhtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik’te 50 adet büyükbaş, 350 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "İl merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırdı" dedi.

Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi bu yıl ilk defa Bilecik’te 50 adet büyükbaş, 350 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfının 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiğini anlatan İl Müftüsü Erhun, "Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda yurt içi ve yurt dışında toplamda 78 ülkede Türk milletinin emaneti 589 bin 136 hisse kurbanı keserek 24 milyon 449 bin 144 kişiye kurban eti ulaştırdı. Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi bu yıl ilk defa Bilecik’te 50 adet büyükbaş, 350 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdi. İl merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı" dedi.

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