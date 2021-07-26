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Bilecik'te seyir halinde minibüsün açık kapısından düşen yolcu yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Sebahattin Y. (51) idaresindeki 11 M 0022 plaka özel halk minibüsü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü önüne geldiği esnada yolculardan Şöhret K., otomatik orta kapının açık olasından dolayı araçtan düştü. Yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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