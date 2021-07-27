LGS Bozüyük birincisine tablet hediye edildi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 2021 Liselere Geçiş Sınavı(LGS)’nda Bozüyük birincisi olan Hasan Kağan Fidan’a tablet hediye etti.
Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden ortaokulu öğrencisi Hasan Kağan Fidan, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Fidan’ın göstermiş olduğu başarı nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bakkalcıoğlu “Öğrencimizi yürekten kutluyor, bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum” dedi.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu başarılı öğrenciye tablet, nutuk ve Türk bayrağı hediye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.