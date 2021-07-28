Bilecik Belediyesi’nden çocuklara ücretsiz ’Robotik Kodlama’ kursu

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirmeleri amacıyla ücretsiz ‘Robotik Kodlama’ kursları verilecek.

Başta yaz spor okulları ve sanat akademisi faaliyetleri olmak üzere çocukların hem fiziki anlamda hem de sosyal ve kültürel açıdan en iyi şekilde yetişmeleri amacıyla birçok hizmeti uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, çocuklara yeni bir hizmetin müjdesini verdi. 3 Ağustos Salı günü başlayacak kurs hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Geleceğimizin mimarları için ‘Çocuklarımız Algoritmik ve Tasarım Odaklı Düşünmeyi Keşfediyor' sloganıyla hazırlanan program kapsamında, Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan 'Robotik Kodlama' kursuna 610 yaş arası tüm çocuklarımız katılabilir. Kursların ücretsiz olup gerekli malzemelerin, kursiyerler tarafından karşılanacağı robotik kodlama kursları için kayıtlar, 2 Ağustos Pazartesi günü son bulacaktır" dedi.

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