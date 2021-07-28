Bilecikspor'dan vefa örneği

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Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Bilecikspor'un eski futbolcusu adına kulüp yönetimi helva hayrı yaptı.

19831987 yılları arasında Bilecikspor'un 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde formasını giyen Aslan Kaya (61) memleketi Erzincan'da geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Forma giydiği dönemde Bilecik'te evlenen Kaya, memleketi Erzincan'da toprağa verildi. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve yönetim kurulu üyeleri Aslan Kaya'nın ölümünün 52'inci gününde kent merkezinde helva dağıttı.

Öte yandan helva ikramına Aslan Kaya'nın kaynanası Nurten Yalçın, gelinin Büşra Kaya ve torunu da katıldı.

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