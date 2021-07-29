Bilecik'te akarsu, gölet ve sulama barajlarında suya girmek yasaklandı Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Suya giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanmasına karar verilmiştir"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il sınırları içerisinden geçen akarsu, baraj, gölet gölü, regülatör, sulama göletleri, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amacıyla inşa edilen tesislerde suya girmenin yasaklandığı söyledi.

İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada, Bilecik'in iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında su kaynakları ve su yapıları vatandaşların serinlemek, yüzmek, balık tutmak, spor yapmak gibi maksatlarla tercih edildiği söyledi. Bu anlamda valilikçe bir takım önlemler alındığı anlatan Yoldaş, "İlimizde bulunan nehir, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı ve sulama göletleri gibi kaynakların zemin yapısının engebeli, çamurlu olması buna bağlı olarak meydana gelen ani derinlik değişimleri ve batma olayları, su bitkilerinin ve su alma yapılarının varlığı, su sıcaklıklarının düşük olması sebebiyle hipotermi yaşanabilmesi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması gibi birçok etkenden dolayı zaman zaman boğulma olayları yaşanabilmektedir. Bu acı olayların önüne geçilebilmesi için valiliğimizce İlimizde bulunan nehir, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı ve sulama göletlerinde boğulma olaylarının önlenmesi hakkında karar yayımlanmıştır. Karara göre, ilimiz sınırları içerisinden geçen akarsu ile, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama göletleri, sulama kanalı, drenaj kanalı yada taşkından korunma amacıyla inşa edilen tesislerde suya girmek yasaklanmış olup, ayrıca bu alanlarda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda ilimiz sınırları dahilinde bulunan her türlü su kaynağında (akarsu, nehir, dere) ya da su yapılarında (baraj, gölet, regülatör, kanal ) vatandaşlarımızın her ne sebeple olursa olsun suya girmemeleri, 5/2 numaralı amatör amaçlı tebliğ uyarınca amatör balıkçılık faaliyetinde bulunan vatandaşlarımızın, amatör balıkçılık kurallarının yanı sıra bu hususlara da titizlikle riayet etmeleri, oto kontrol amacıyla suya giren veya girmeye çalışan vatandaşların konu hakkında uyarılması ve yetkili kolluk kuvvetlerine haber verilmesi, yaşanabilecek acı kayıpların önüne geçilmesi bakımından oldukça elzemdir" dedi.

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