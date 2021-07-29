TDP şube yerli ve milli üretim silahları tanıttı

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Bilecik Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, açılan stantta yerli ve milli üretim silahlarını tanıttı.

Bilecik TDP Şube Müdürlüğü personeli Cumhuriyet Meydanında stant açılarak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Açılan stantlarda yerli ve milli üretim silahlar olan MPT55, MPT76, SAR223, SAR9 gibi silahların yanı sıra bomba imha personelinin kullandığı yerli üretim bomba robotunun tanıtımı yapıldı.

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