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Bakan Varank, Türkiye’nin mayıs ayı toplam çalışan sayısını açıkladı Bakan Varank: “Salgın şartlarına rağmen mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısı 13,5 milyona, sanayide çalışan kayıtlı istihdam 4,7 milyona ulaştı” “Bu rakam tüm zamanların rekoru” “İhracatımız Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı”

İHA

Bakan Varank, Türkiye’nin mayıs ayı toplam çalışan sayısını açıkladı Bakan Varank: “Salgın şartlarına rağmen mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısı 13,5 milyona, sanayide çalışan kayıtlı istihdam 4,7 milyona ulaştı” “Bu rakam tüm zamanların rekoru” “İhracatımız Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, içeriden ve dışarıdan yapılan tüm sabotajlara rağmen Türkiye’nin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tuttuklarını kaydederek, “Salgın şartlarına rağmen mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısı 13,5 milyona, sanayide çalışan kayıtlı istihdam 4,7 milyona ulaştı. Bu rakam tüm zamanların rekoru. Bunun yanında 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Programı kapsamında Bakan Varank, Osmaneli ilçesi Balaban Meydan’ında gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, Bursa, Eskişehir ve Bilecik Kalkınma ajanslarının destekleriyle hayata geçirilen, toplam yatırım bedeli 8 buçuk milyon lira olan 6 değerli projenin açılışını yaptıklarını ifade ederek, projelerin her birinin önemeli olduğunu kadın ve gençler başta olmak üzere tüm girişimciler ve üreticilere hizmet edeceğini, Bilecik ekonomisinin gücüne güç katacağını vurguladı. Konuşmasında daha sonra Bilecik’e gerçekleştirilen yatırımlardan bahseden Bakan Varank, “Bilecik’e yaptığımız yatırımlar ve hizmetler sadece bunlardan ibaret değil. Son 19 yılda bu şehre enerji, tarım ve eğitim konuları başta olmak üzere birçok alanda 20 milyar lirayı bulan yatırımlar yaptık. Bakanlık olarak da sanayi altyapısı, KOBİ’ler, yatırım teşvikleri, ArGe ve yenilik destekleri gibi önemli konularda Bilecik’i hiç yalnız bırakmadık. Ama bu yatırımların en yakın şahitleri Bilecikli girişimcilerimiz, yatırımcılarımız ve iş insanlarımızdır” diye konuştu.

“Topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmayı hedefliyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman çalışmanın ve emeğin peşinde olduklarını dile getiren Bakan Varank, içeriden ve dışarıdan yapılan tüm sabotajlara rağmen Türkiye’nin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tuttuklarını aktardı. Bakan Varank, “Son dönemde bu konudaki mesaimiz daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm şehirlerimizi potansiyellerini harekete geçirecek, kalkınmalarını hızlandıracak sayısız proje ve yatırım ile buluşturduk. Sadece son 2 ayda, OSB yatırımlarından tekstil kentlere, girişimcilik merkezlerinden lisanslı depolara, enerji ve turizm tesislerinden fabrikalara kadar birçok projenin açılışını yaptık. Bu projelerle şehirlerimizin ülke ekonomisine katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı ve böylece topyekûn kalkınmış bir Türkiye oluşturmayı hedefliyoruz. Uyguladığımız kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarının yanında, ulusal seviyede sanayimizin gelişmesi için de büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.

“İhracatımız Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı”
Ekonomi ile ilgili güzel ve olumlu bilgilerde veren Bakan Varank açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Milli teknoloji hamlesi vizyonu ile hazırladığımız 2023 sanayi ve teknoloji stratejisi çerçevesinde ülkemizin her yönden dışa bağımlılığını azaltacak politikalar uyguluyoruz. Kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak üretilmesi, sanayimizin dijital dönüşümünün sağlanması ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi konularında tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hamdolsun tüm bu yoğun çalışmaların meyvelerini de alıyoruz. Salgın şartlarına rağmen Mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısı 13,5 milyona, sanayide çalışan kayıtlı istihdam 4,7 milyona ulaştı. Bu rakam tüm zamanların rekoru. Bir diğer rekoru da ihracatta kırdık. 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında da dolu dizgin giden olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız.”

İşte hayata geçirilen projeler
Öte yandan, Bakan Varank’ın katılımıyla yapılan programda Osmaneli Belediyesi ile birlikte sürdürülen İş Geliştirme Merkezi Projesi, Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde bir Girişimcilik Merkezi kurulması, Kaliteli GirişimciGüçlü Rekabet, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile işbirliği içerisinde geliştirilen Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor, Pazaryeri Belediyesi ile birlikte geliştirilen Topraktan Sofralara Kadın Eli, BilecikSöğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile beraber geliştirilen Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi projeleri hayata geçirildi.
Açılışa Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve kaymakamlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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