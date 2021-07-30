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Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce´de selden etkilenen esnafa `acil destek kredisi´ vereceğiz (2)

DHA

Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce´de selden etkilenen esnafa `acil destek kredisi´ vereceğiz (2)


`YANGIN SÖNDÜRMEDE SON TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ´
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmaneli ilçesindeki ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Bakan Varank, orman yangınlarını söndürmek için verilen mücadeleyi hatırlatıp, Türkiye´nin en son teknolojiyi kullanarak, söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Varank, "Şimdi maalesef bir yangın felaketiyle mücadele etmek durumunda kalıyoruz çünkü Akdeniz iklimi bu sene oldukça kurak geçmesiyle birlikte şaibeli bir şekilde birden fazla yangının bir anda çıkmasıyla bu sıkıntılı işlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Tabi vefat eden vatandaşlarımız var. Rabb'im hepsine rahmet eylesin ama şunun bilincinde olmamız lazım; hükümetimiz, bütün bakan arkadaşlarımız bu tip olaylarda, olağanüstü durumlarda, felaketlerde emin olun insanüstü bir performansla insanüstü bir gayretle mücadele ediyorlar. İşlerinin başlarında hem işi takip ediyorlar ve gerek sel felaketinde olsun diğer felaketlerde olsun şimdi yangınla mücadelede emin olun; dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa ve bu işin en son teknolojisi, en son alet edevatı, en son tekniği neyse biz bunları uygulayarak bu mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.
`DAYANIŞMA GÖSTERMEMİZ GEREKEN ZAMANLAR´
Türkiye´nin en büyük problemlerinden birinin, herkesin her şeyin uzmanı olması olduğunu aktaran Bakan Varank, sosyal medyada dolaşan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini de söyleyerek, "Futbol olunca herkesin bir yorumu var, sanayi olunca herkesin bir yorumu var, teknoloji olunca herkesin bir yorumu var. Yangınla mücadelede de herkesin bir yorumu var. `Türkiye´nin şusu var mıydı, busu var mıydı?´ gibi yorumlar yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem en son teknolojiye en son imkanlara sahip hem de bunların ihtiyaç olduğunda yeniden alabilecek güce, ekonomiye sahip. Bu alanlarda hiçbir endişeniz olmazsın. Yok uçak sayısı şu kadarmış, şu şöyle yapmış; diyenlere lütfen aldırış etmeyin. Bu zamanlar dayanışma göstermemiz gereken zamanlar. Emin olun ormancı kardeşlerimiz, canları pahasına bu mücadeleyi gerçekleştiriyorlar ama oturduğu yerden ne konuyu biliyor ne hayatında bununla ilgili bir şey yapmış ne havacılığı biliyor. Hiçbir fikri olamayan insanların yorumlarıyla maalesef insanların moralini bozmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu süreci de mücadeleyi de çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu yangınlarımızı söndüreceğiz" diye konuştu.
Bakan Varank, muhalefet partilerini de eleştirerek, "Şunu da söylememiz lazım; bu şuura sahip bir muhalefet anlayışı da maalesef ülkemizde yok. Muhalefetin şu anda odaklandığı tek alan var, `Biz nasıl bu iktidarı deviririz?´ Muhalefetin önümüzdeki dönemde Türkiye´nin geleceği ile ilgili bir vizyonu varmış yokmuş gibi hiçbir derdi yok. Onların derdi, 'Biz bu gemiyi batıralım', 'Gemiyi batırırsak belki iktidardan da kurtuluruz'. Bu anlayışla siyaset yapılmaz. Bizim AK Parti iktidarları olarak yapmaya çalıştığımız iş Türkiye´yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek. Bunun için de canla başla büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye´nin her tarafına yatırımlar götürmeye çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-07-30 16:44:25

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