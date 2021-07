Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hiçbir fikri olmayan insanların yorumlarıyla maalesef insanların morallerini bozmaya çalıştığını belirterek, "İnşallah biz bu süreci de çok hızlı bir şekilde bu mücadeleyi tamamlayacağız. Yangınlarımızı söndüreceğiz, arkasında da oradaki bütün vatandaşlarımızın sıkıntıları neyse bunların da yaralarını biz yine hükümet olarak saracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birtakım ziyaretler için Bilecik'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaret eden Bakan Varank, İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan il hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "Kalkınma Ajansını biliyorsunuz her şehrin hatta ilçenin yerel de en fazla ekonomik etki oluşturacak alanlarını çalışıp, projeler geliştiriyorlar. Bundan sonra ki dönemde de inşallah biz bu tip işlerle Bilecik’te güzel işler başarabileceğimize inanıyoruz. Biz Ankara’dan Bilecik’in planlamasını yapamayız. Bu şehrin neye ihtiyacı varsa, hangi OSB’nin genişlemesi gerekiyorsa, nerede bir ihtiyaç varsa biz bunlarla ilgili gerekli adımları atarız. Sadece bununla da kalmıyoruz. Aynı zamanda yatırımcıları da burada özellikle aldıkları yerlerde yatırıma başlamaları hususunda teşvik ediyoruz. Nazikçe teşvik ediyoruz. Biraz da baskı da yapıyoruz tabi. Çünkü bu şehrin daha çok istihdama ihtiyacı var, bu şehrin Türkiye ekonomisine daha fazla katkı vermesi lazım. Şehrimizle ilgili bütün bu süreçleri gerek bakan arkadaşlarımız gerek biz takip etmeye devam edeceğiz" dedi.



"Felaketlerde emin olun insanüstü bir performansla, insanüstü bir gayretle mücadele ediyorlar"

Bakan Varank konuşmasının devamında, "Türkiye gerçekten nüfusuyla, coğrafyasıyla çok kolay bir bölgede hayatını sürdürmüyor. Şimdi maalesef bir yangın felaketiyle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü Akdeniz, iklimi oldukça bu senenin kurak geçmesiyle birlikte biraz da şaibeli bir şekilde birden fazla yangının birden çıkmasıyla bu sıkıntılı işlerle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Tabi vefat eden vatandaşlarımız var Rabbim hepsine rahmet eylesin. Ama şunun bilincinde olmamız lazım. Hükümetimiz, bütün bakan arkadaşlarımız, bu tip olaylarda, olağanüstü durumlarda felaketlerde emin olun; insanüstü bir performansla, insanüstü bir gayretle mücadele ediyorlar. İşlerinin başında her işi takip ediyorlar ve gerek sel felaketinde olsun, diğer felaketlerde olsun gerekse şimdi yangınla mücadelede emin olun dünya da bu iş nasıl yapılıyorsa ve bu işin en son teknolojisi, en son alet edevatı, en son tekniği neyse biz bunları uygulayarak bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Ben de sosyal medyada açıp okuyorum, siz de okuyorsunuzdur, rahatsızda oluyorsunuzdur maalesef Türkiye’nin en büyük sorunlarında bir tanesi herkesin her şeyin uzmanı olması" dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem en son teknolojiye en son imkanlara sahip hem de bunları ihtiyaç olduğunda yenilerini alabilecek güce ekonomiye sahip"

Futbol olunca herkesin bir yorumu var, sanayi olunca herkesin bir yorumu var, teknoloji olunca herkesin bir yorumu var, yangınla mücadelede de herkesin bir yorumu var olduğunu anlatan Bakan Varank, "Yok Türkiye’nin şusu var mıydı, busu var mıydı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem en son teknolojiye en son imkanlara sahip hem de bunları ihtiyaç olduğunda yenilerini alabilecek güce ekonomiye sahip. Bu alanlarda hiçbir endişeniz olmasın. Yok uçak sayısı şu kadarmış, şu şöyle yapmış diyenlere lütfen aldırış etmeyin. Bu zamanlar dayanışma göstermemiz gereken zamanlar. Oturun onları nasıl desteklediğimizi gösterelim. Emin olun ormancı kardeşlerimiz canları pahasına bu mücadeleyi gerçekleştiriyorlar. Ama oturduğu yerden ne konuyu biliyor, ne hayatın da bu işlerde bir şey yapmış, ne havacılığı biliyor. Hiçbir fikri olmayan insanların yorumlarıyla maalesef insanların morallerini bozmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu süreci de çok hızlı bir şekilde bu mücadeleyi tamamlayacağız. Yangınlarımızı söndüreceğiz, arkasında da oradaki bütün vatandaşlarımızın sıkıntıları neyse bunların da yaralarını biz yine hükümet olarak saracağız. Daha önce depremlerde nasıl yaptıysak, sel felaketinde nasıl yaptıysak yangında da zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Onların bütün sıkıntılarını, bütün yaralarını bizin hükümetimiz saracak. İşte teşkilatlar olarak aslında bizimde bu şuurla hareket etmemiz lazım. Sosyal medya okuyup, bir takım televizyon kanallarını izleyip, emin olun çoğu yalan ve yanlış bilgi içeren haberlerden, paylaşımlardan moralimizi bozmamamız lazım. Şundan emin olabilirsiniz Türkiye Cumhuriyeti devleti şu anda dünyanın en iyi liderlerinden birisi tarafından ve en iyi ekipleri tarafından yönetiliyor. Biz burada gerek bundan önceki tecrübelerimizle, gerek bu ülkede kazandığımız tecrübelerle gerçekten gerek kriz yönetimi olsun, gerek ülke yönetimi olsun büyük bir fedakarlıkla çalışıyoruz" dedi.



"Muhalefetin şu anda odaklandığı tek alan var, 'biz nasıl bu iktidarı deviririz'"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşulmasının devamında muhalefeti eleştirerek, "Muhalefetin şu anda odaklandığı tek alan var, 'biz nasıl bu iktidarı deviririz' önümüzdeki dönemde Türkiye'de ne olur, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir vizyonu varmış, yokmuş bunlarla ilgili muhalefetin hiçbir derdi yok. Onların derdi, 'biz bu gemiyi batıralım, gemiyi batırırsak belki iktidardan kurtuluruz'. Bu anlayışta siyaset yapılmaz. Bizim AK Parti iktidarları olarak yapmaya çalıştığımız iş, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmektir. Bunun içinde 2001 yılından beri canla başla büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin her tarafına yatırımlar götürmeye çalışıyoruz. İşte Türkiye’nin ekonomisini nereden nereye getirdiğimiz ortada. Milli geliri nereden nereye getirdiğimiz ortada. Ülkemizde kalkınma anlamında neleri başardığımız ortada ve bizim siyaset anlayışımız, bizim iş yapma anlayışımızda da Türkiye’nin taş üstüne taş koymak var. Bunu yaparken de güvendiğimiz en önemli husus teşkilatlarımız. Biz bir şeyleri icraat olarak gerçekleştirebiliriz. Bir takım faaliyetler yapabiliriz. Ama bunları halka mal edebilecek olan insanlar, teşkilat mensuplarımız. Eğer teşkilat mensuplarımız bizim arkamızda durursa; sokakta, sahada, alanda bu işleri en güzel şekilde anlatabilirse işte o zaman yaptığımız işin bir faydası olur. İşte o zaman insana dokunabiliriz. Eğer bunu başaramazsak gerçekten yaptığımız işlerden bir bereket de alamayız onun için, biz teşkilatlarımıza çok güveniyoruz. Bizim başarımızın anahtarı AK Partinin teşkilatçılık anlayışı ve onların sahada sürekli aktif bir şekilde bulunmaları ve bunu da bundan sonraki dönemde 2023’e 2024’e giderken çok daha güzel bir şekilde yapmamız lazım. Şu sıkıntılı dönemlerde, şu zorlu dönemlerde artık kişisel problemlerimizi bir kenara bırakmamız lazım" dedi.

