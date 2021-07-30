Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bozüyük’te fabrikaları gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik temasları kapsamında Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pazaryeri ilçesinde "Topraktan Sofralara Kadın Eli SOGEP Projesi" kapsamında kurulan konserve ve kurutma üretim tesisini gezdi. Burada Belediye Başkanı Zekiye Tekin, proje ve tesiste yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Varank'a bilgi verdi. Ardından konteyner üretimi yapan firmayı ziyaret eden Bakan Varank, tesiste incelemelerde bulundu.

Programınn devamında Bozüyük ilçesine geçen Bakan Varank, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük seramik üretim tesislerinden biri olan fabrikada incelemelerde bulundu. Fabrikanın üretim tesislerini de gezen Bakan Varank, fabrika çalışanlarıyla sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bakan Varank, son olarak Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kanal ızgarası, otomotiv parçaları ve vana üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından verilen akşam yemeği sonrasında program sona erdi.

Bakan Varank’ın ziyaretlerine Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve yetkililer eşlik etti.

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