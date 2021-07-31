Orman yangınının şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Bilecik'te yaşanan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, BilecikVezirhan D160 karayolunda Aptalderesi mevkiinde dumanları görev vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerinde anında Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, görgü şahitlerin ifadesine göre ormanlık alandan kaçan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erkan A. (43) isimli şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkarken, şahıs jandarma ekipleri tarafından sorguya alındı. İlk sorgusunun ardından Erkan A. jandarma ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Erkan A. çıkarıldı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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