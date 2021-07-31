TEMA'ya 10 bin fidan bağışladılar

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Bilecik'te faaliyet gösteren bir seramik fabrikası Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) 10 bin fidan bağışladı.

Bilecikİstanbul karayolu üzerinde hizmet veren BİEN Seramik fabrikası, son günlerde başta Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınları sonrası büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Fabrika yönetimi TEMA'ya 10 bin fidan bağışladığı açıklarken, kentteki tüm büyük fabrikaların da duyarlılık göstererek, destek vereceğine inandıklarını belirtti.

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