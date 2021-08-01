Gençlik kampı ertelendi

Bilecik Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi ve AKUT Bozüyük ekibi işbirliği ile ilçenin eşsiz doğa güzelliklerinden olan Kömürsu Yaylası’nda yapılması planlanan gençlik kampı ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması nedeni ile ertelendi.

Konu ile ilgili olarak Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İçimizi yakan orman yangınları ile mücadele kapsamında, Bilecik Valiliğince; Orman ve Ormanlık alan mesire yerlerine girişler ileri bir tarihe kadar yasaklanmıştır. Dolayısıyla gençlik kampımız, maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. İyi ve güzel günlerde, daha güzeli ile buluşmak dileğiyle" denildi.

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