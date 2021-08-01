Bozüyük’te ekmek fiyatlarına zam geldi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatlarına yüzde 1522 arasında zam geldi. Gelen zammın ardından somun ekmeğin fiyatı 2 TL'ye çıkarken, gramajı ise düşürüldü.

Maliyetlerin artmasının gerekçe olarak gösterildiği zam sonrasında daha önce 1.75 TL’ye satılan 250 gram ekmek 230 grama düşürülürken fiyatı da 2.00 TL’ye yükseltildi. Yine daha önce 9 TL’den satılan bir kilo ev ekmeği ise yüzde 22'lik zam görerek fiyatı 11 TL’ye yükseldi.

En son geçtiğimiz yıl ekim ayında zamlanan ekmek fiyatları 9 aylık bir aranın ardından yeniden zam gördü. En temel besin kaynağı olan ekmeğe yapılan sessiz sedasız zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.