(Özel haber) 2 bin 500 nüfuslu Dodurga'da Off-Road heyecanı yaşandı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna; "Çok zorlu bir etapta güzel yarışlar ortaya çıktı"

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı 2 bin 500 nüfuslu Dodurga beldesinde OffRoad heyecanı yaşandı.

Dodurga Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen OffRoad yarışına çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporcu ve sporsever katıldı. Dodurga Belediyesi ve Bozüyük OffRoad Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Sporcular çetin şartlarda birbirinden zorlu engellerle kıyasıya mücadele ettiler. Zaman, zaman talihsiz kazaların da yaşandığı yarışlarda heyecan gün boyu devam etti.

Konu hakkında açıklama yapan Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, "Belediyemizin katkılarıyla Bulutbaba mevkiinde hazırlanan OffRoad parkurunda sporcularımız kıyasıya mücadele etti. Çok güzel bir yarışma oldu. Türkiye’nin her yerinden gelen konuklarımız oldu. Çok zorlu bir etapta güzel yarışlar ortaya çıktı. Ben etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca daha önceden planlanan bu etkinliğimizde ülkemizin farklı yerlerinde çıkan yangınlar nedeniyle kamp ateşini yasakladık ve etkinliğimizi bir güne indirdik. Sadece yarışlarımızı yaparak etkinliğimizi sıkıntısız bir şekilde tamamladık. Ülkemizin farklı noktalarında yangınla mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Yangın dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yangında zarar gören yöre halkımız başta olmak üzere tüm ülkemize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Gün boyu devam eden eksterema ve hız etapları sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle OffRoad heyecanı sona erdi. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen sporcu ve sporseverler etkinliğe ev sahipliği yapan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’ya katkılarından dolayı çok teşekkür ettiler. Etkinlikte elde edilen gelirlerin Bozüyük Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağı belirtildi.

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