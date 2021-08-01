Devrilerek ters dönen traktörünün altında öldü

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Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ersin Maden (42) hayatını kaybetti.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin Maden kullandığı 11 SE 453 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek ters dönen traktörün altında kalan Maden, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Maden´in cesedi hastane morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-08-01 13:29:32



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