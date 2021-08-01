Bilecik’te ekmek fiyatlarına zam

Bilecik’te ekmeğe 50 kuruşluk zam geldi.



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası fırıncıların taleplerini değerlendirirken, 200 gramı 1 buçuk liradan satılan ekmek, gramajı 230 grama çıkarıldı. 30 gramlık artış sonrası ekmeğin fiyatı da 2 lira olarak belirlendi. En temel besin kaynağı olan ekmeğe yapılan gramaj artışı ve zam, vatandaşların tepkisine neden oldu.

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