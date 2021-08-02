(ÖZEL) Muhteşem manzarasıyla görenleri mest ediyor Bilecik'teki mora boyanan 33 dönüm alan günde binlerce ziyaret ağırlıyor Lavanta bahçesini ziyarete gelen Yurdanur Kırlı; "Harika bir yer, görsel bir şölen"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Muhteşem manzarasıyla görenleri mest ediyor Bilecik'teki mora boyanan 33 dönüm alan günde binlerce ziyaret ağırlıyor Lavanta bahçesini ziyarete gelen Yurdanur Kırlı; "Harika bir yer, görsel bir şölen"

İHA

(ÖZEL) Muhteşem manzarasıyla görenleri mest ediyor Bilecik'teki mora boyanan 33 dönüm alan günde binlerce ziyaret ağırlıyor Lavanta bahçesini ziyarete gelen Yurdanur Kırlı; "Harika bir yer, görsel bir şölen"

Türkiye’nin hızla popülerleşen turizm bölgelerinden biri olmaya aday olan Ulupınar köyündeki lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor. Mor rengi ve doğal güzelliği ile dikkat çeken lavanta tarlaları, yerli yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.
Bilecik merkeze 9 kilometre uzaklıkta Ulupınar Köyü, doğası, havası, temiz suyu, çilek bahçelerinin ardından lavanta bahçesi ile adından söz ettiriyor. Hafta içi yüzlerce, hafta sonu binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçesi mora boyanan görüntüsü ile adeta büyülüyor. Başta düşün, nişan yapan çiftlerin fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştığı bahçeye Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yaptığı bir proje kapsamında 2019 yılının kasım ayında bin adet lavanta ekildi.

"Burayı çok methettiler, bizlerde merak edip geldi"
Bilecik'te iş kadını Şermin Kahraman'ın 33 dönüm arazi ürerine kurduğu bahçeyi görmek için gelen İbrahim Demirel, "Burayı çok methettiler, bizlerde merak edip geldi. Çok güzelmiş kokusu manzarası falan, bizde merak ettik geldik arkadaşlarla. Bol bol manzara çekimine geldik. Doğayı keşfedelim dedik. Çok güzel manzarası tavsiye ederim, gelinip görülmesi gereken bir yer" dedi.

"Harika bir yer, görsel bir şölen"
Lavanta bahçesini ziyarete gelen Yurdanur Kırlı ise, "Bugün Ulupınar’a geldik. 2019'un 10 Kasım'da diktiğimiz lavantaları görmek istedik. Baktık ki çok güzel olmuş, Şermin hanım buraya çok güzel şeyler yapmış. Harika bir yer. Bugün arkadaşlarımızı getirdik. Yarın da arkadaşlarımızı getireceğiz ve Bilecik’te olan Bilecik’e gelmek isteyen herkes mutlaka buraya gelmeli, burayı görmeli. Buraya üçüncü gelişimiz fakat gördük ki o kadar çok insan geliyor ki ve herkes fotoğraf çekiniyor. Merdivenlerde çekinenler var, salıncaklarda çekinenler var. Ve çok güzel bir talep var. Büyük bir yoğunluk var. Görsel bir şölen" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik’te ekmek fiyatlarına zam
YEREL HABERLER Bilecik’te ekmek fiyatlarına zam
Osmaneli'nde traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Osmaneli'nde traktör kazası: 1 ölü
Bozüyük'ten yardım eli
YEREL HABERLER Bozüyük'ten yardım eli
Devrilerek ters dönen traktörünün altında öldü
YEREL HABERLER Devrilerek ters dönen traktörünün altında öldü
Otomobil yoldan çıkarak takla attı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil yoldan çıkarak takla attı, 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobil ters döndü; 3 kişilik aile yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil ters döndü; 3 kişilik aile ...
Bilecik'te orman yangını şüphelisi adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Bilecik'te orman yangını şüphelisi adli kontrolle ...
(Özel haber) 2 bin 500 nüfuslu Dodurga'da Off-Road heyecanı yaşandı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna; "Çok zorlu bir etapta güzel yarışlar ortaya çıktı"
YEREL HABERLER (Özel haber) 2 bin 500 nüfuslu Dodurga'da Off-Road ...
Manavgat'a destek için yola çıktılar
YEREL HABERLER Manavgat'a destek için yola çıktılar
Bozüyük’te ekmek fiyatlarına zam geldi
YEREL HABERLER Bozüyük’te ekmek fiyatlarına zam geldi
Gençlik kampı ertelendi
YEREL HABERLER Gençlik kampı ertelendi
TEMA'ya 10 bin fidan bağışladılar
YEREL HABERLER TEMA'ya 10 bin fidan bağışladılar
Orman yangınının şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Orman yangınının şüphelisi adli kontrol şartıyla ...
Bilecik'ten Manavgat'a yardım eli
YEREL HABERLER Bilecik'ten Manavgat'a yardım eli
Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza ...
Bilecik'te boş arazide çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Bilecik'te boş arazide çıkan yangın ekipleri harekete ...
Bilecik'te orman yangınındaki sabotaj şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Bilecik'te orman yangınındaki sabotaj şüphelisi ...
Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi ...
Kent genelinde yabani ot temizliği başladı
YEREL HABERLER Kent genelinde yabani ot temizliği başladı
Bozüyük'te yol ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bozüyük'te yol ve çevre düzenleme çalışmaları devam ...
Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda karate kursu
YEREL HABERLER Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda karate kursu