Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ziyarete kapatıldı

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi tadilat ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında 1 Ağustos itibariyle ziyarete kapatıldı.

Bilecik Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Şehrin önemli tarihi ve inanç turizmi mekanı Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerinin medfun bulunduğu Edebali Türbesi ve çevresinde, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından onarım ve çevre Düzenlemesi’ çalışmaları başlatıldı. Türbe ziyaretleri güvenlik açısından 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren çalışmalar süresince ziyarete kapatıldı. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak ziyarete açılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

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