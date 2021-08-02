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Bilecik'te ormanlara giriş yasağı

DHA

Bilecik'te ormanlara giriş yasağı


Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon kararı gereği ormanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.
Bilecik Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Fatih Kadirlioğlu başkanlığında toplandı. Olası orman yangınlarına karşı komisyon kararı gereği 1 Eylül'e kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Komisyon kararında, "Bilecik İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalarda 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları yasaklanmıştır. Bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19.00`den sonra ertesi sabah 07.00´e kadar mangal, semaver ve benzeri ateş yakmak yasaklanmıştır. Erikli ve Kınık Tabiat Parkı sahası içindeki mangal yakmak yasak olup, diğer piknik-mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19.00`den sonra ertesi sabah 07.00´e kadar mangal yakmak, bunun dışındaki tabiat park alanları ve yolları boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Tüm Belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurulacaktır" denildi.
Öte yandan komisyon kararıyla jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda denetimleri artırırken, köy muhtarları da orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları için uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-08-02 13:01:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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