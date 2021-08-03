Sporculardan Pazaryeri'ne iki madalya

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi kick boks takımı sporcuları katıldıkları bölge şampiyonasından 2 madalya ile döndüler.

Bursa Bölge Şampiyonasına katılan Pazaryeri Spor Kulübü sporcusu ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden Efecan Güçlü ve Nur Yeliz Uz kilolarında bütün rakiplerini yenerek birinci oldular. Uzun zamandır ara verilen kick boks yarışmalarında başarı gösteren sporcularını kutlayan antrenör Fehmi Piliç, "İlçemizi en iyi şekilde temsil etmek için sporcularımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan yarışmalarda başarı göstermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maça katılmamız konusunda bize her türlü maddi manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e sporcularımız ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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