Bir kamyon ihtiyaç malzemesi Manavgat'a yola çıktı

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Bilecik'te hayırsever vatandaşlar tarafından başlatılan yardım kampanyasında 2 günde toplanan bir kamyon ihtiyaç malzemesi Manavgat ilçesi Demirciler köyüne doğru yola çıktı.

Bilecik'te Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına Bilecik'in önde gelen aileler ve kurumları duyarsız kalmadı. Kampanya sonrası 2 günde bir kamyon ihtiyaç malzemesi toplandı. Bir alanda toplanan malzemeler ardından ihtiyaç sıralamalarına göre ayrıldı. Ayrı ayrı kolilere koyulan farklı malzemeler ardından kamyona yüklendi. Malzemeler Antalya'nın Manavgat ilçesi Demirciler köyünde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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