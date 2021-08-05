Elektrik akımına kapılan karga 50 dönümlük tarlayı yaktı

Bilecik'te elektrik direğinde akıma kapılarak yere düşen karga 50 dönüm tarlanın yanmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Kurşunlu Ovası Mevkisi'nde bir elektrik direğine konan karga akıma kapıldı. Yanan hayvan yerdeki anız tarlasına düşerken, çıkan kıvılcımlar tarlanın yanmasına neden oldu. Kısa sürede rüzgarın etsiyle yayılan alevlere Gölpazarı Orman İşletme Şefliğine ve Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, 50 dönümlük anız tarlası kül oldu.

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