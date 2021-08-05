Jandarmadan ormanlık alanlarda dronlu denetim

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Bilecik'te jandarma ekipleri son günlerde yaşanan yangınlar sonrasında ormanlık alanlarda dronlu denetimlerini arttırdı.

Ormanlık alan yüzdesi 57,5 olan Bilecik'te, orman yangınları ile mücadele kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandan, öncülüğünde kurulan timler ormanlık alanlarda yangına karşı denetimleri sıklaştırdı. Bunun yanında ekipler araçla giremedikleri sarp noktaları dronla izliyor. Öte yandan ekipler, vatandaşları her fırsatta bilgilendirerek, yangınlara karşı uyarıyor.

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