Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Mehmet T. yönetimindeki 54 YS 241 plaka otomobil Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada Yiğit Melih K.'nın kullandığı 11 DP 830 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan Turgay Tevfik T. (22), Habil C. (21), Furkan Ç. (21) ve Mehmet O. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılarda 4'ünün durumun hafif olduğu öğrenildi.

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