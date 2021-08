Bilecik'te ‘Yangın Yaralarını Birlikte Sarıyoruz’ kampanyası başlatıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Zarar gören her bölgemizin yaralarını sarmak,angın ile mücadele eden ekiplerin ihtiyaçlarını gidermek boynumuzun borcudur”

Bilecik Belediyesi Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde devam eden yangınlar için ‘Yangın Yaralarını Birlikte Sarıyoruz’ isimli kampanya başlattı.



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Zarar gören her bölgemizin yaralarını sarmak, yangın ile müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarını gidermek boynumuzun borcudur” diyerek halkı Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Güzel Marketine yardım bağışına davet etti.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada “Başlatılan yardım kampanyası ile günlerdir devam eden yangında mağdur olan vatandaşların yaralarını saracağız. ‘Yangın yaralarını birlikte sarıyoruz’ sloganı ile başlattığımız kampanyaya bütün vatandaşlarımız her türlü desteği sağlayabilecek. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Güzel Markete yapılacak yardımlar, yangından zarar gören ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Günlerdir devam eden ve yüreğimizi dağlayan yangın felaketinde zarar gören her bölgemizin yaralarını sarmak, yangın ile mücadele eden ekiplerin ihtiyaçlarını gidermek boynumuzun borcudur. Sizler de Bahçelievler Mahallesinde yer alan Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Güzel Markette başlatmış olduğunuz yardım kampanyamıza her türlü desteği sağlayabilir, yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz’’ ifadeleri kullanıldı.

