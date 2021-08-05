Osmaneli'de Başhekim Özdemir göreve başladı

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Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzman Dr. Kamil Özdemir atandı.

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar’ın Başhekimlik görevinden ayrılarak İznik Devlet Hastanesine geçmesiyle birlikte boşalan başhekimlik görevine Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Kamil Özdemir atandı. Göreve başlayan Başhekim Özdemir, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirterek "Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa sağlıklı bir hizmet sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini de en yüksek seviyeye çıkarmaktır" dedi.

Eskişehir de ve Bilecik’te başarılı çalışmalara imza atan Uzman Dr. Özdemir, Osmaneli’de de aynı şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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