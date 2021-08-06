'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Bozüyük/te sahnelendi

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı'nca bu yıl ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Bozüyüklü izleyicilerle buluştu.

Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın ise yönetmenliğini yaptığı 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Bozüyük de sahnelendi. Yunus Emre'nin vefatının 700'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki tiyatro için Cumhuriyet meydanında sahne kurulurken, oyunu çok sayıda davetli izledi. Oyuncu Volkan Satır'ın Yunus Emre'yi canlandırdığı oyun büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin kendi dünyasında varlığının sebebini araması, Hacı Bektaşı Veli ve Taptuk Emre ile tanışmasını anlattı. Oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve kareografisini ise Tolga Aktekin üstlendi. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri bulunan büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı'nca 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmişti. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun 'Yunus'la yürürken' adlı tiyatro oyununun Bozüyük'ten sonra Kütahya'da sahneleneceği belirtildi.

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