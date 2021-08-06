'Biyosidal Ürün Mesul Müdür Eğitimi' başvuruları başladı

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Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Biyosidal Ürün Mesul Müdür Eğitimi başvuruları başladığı açıkladı.

İl Müdürü Damkacı, yaptığı yazılı açıklamada, "Biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 27'nci maddesine istinaden 2 grup olarak 'Mesul Müdür Eğitimi' planlanmış, ilk grubun eğitimi tamamlanarak sertifikaları verilmiştir. Ancak SARSCov2 virüs salgını nedeniyle ile ikinci grubun eğitimi ertelenmiştir. SARSCov2 virüs salgının kontrol altına alınması ve ülkemizde aşılama çalışmasının hızla ilerlemesine bağlı olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün eğitimle ilgili kısıtlamalar kaldırıldığından daha önce planlanan ancak yapılamayan 2'inci grup katılımcılar öncelikli olmak üzere yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan yeni katılımcılara için sonbahar aylarında 'Mesul Müdürlük Eğitimi' düzenlenmesi planlanmaktadır. İkinci grupta yer alan ve daha önce mesul müdür eğitim ücretini yatırarak başvuran adayların dilekçe ile 13 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığına başvurabilirler.

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