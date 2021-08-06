Tır dorsesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir tırın dorse kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen olayda, Bursa’dan Eskişehir istikametine gitmekte olan Abdulvahap K. yönetimindeki 27 L 0230 plakalı tırın dorsesinin lastikleri bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sonrasında lastikler kullanılamaz hale gelirken, dorse yol kenarına çekildi.

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