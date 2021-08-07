Yaşlı çifti dolandıran 6 şüpheli yakalandı

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te telefonla aradıkları yaşlı çifti, kendilerini jandarma olarak tanıtıp 16 bin lira para ile 9 çeyrek altın ve 6 altın bileziğini dolandırdığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.

İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyünde yaşayan yaşlı çifti telefonla arayan kişiler, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, "İlçe merkezinde bir kadın bıçaklandı. Bıçaklanan kadına ait para ve ziynet eşyalarının evinize bırakıldığı bilgisine ulaştık. Olayda suçlu olmak istemiyorsanız evinizdeki mevcut para ve ziynet eşyalarını bizim göndereceğimiz kişiye teslim edin" dedi. Endişeye kapılan çift, şüphelilere 16 bin lira ile 9 çeyrek altın ve 6 altın bilezik verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift jandarma ekiplerinden yardım istedi.

3´Ü TUTUKLANDI

Bilecik Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlediği operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Bilecik´e getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3´ü `dolandırıcılık´ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-08-07 09:43:55



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