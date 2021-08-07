Bilecik'te çocuklar tenis ile tanıştı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Önümüzdeki dönemde yeni spor dalları ekleyeceğiz"

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Bilecik Belediyesinin açmış olduğu yaz spor okullarında çocuklar bu kez tenis ile tanıştı.

Yapılan calışmalar hakkında konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaz spor okullarına önümüzdeki dönemde yeni spor dalları ekleneceğini söyleterek, “Belediyemiz tarafından bu yaz da gerçekleştirilen yaz spor okulları ile yüzlerce öğrenci, sporun birçok dalında eğitimler almaya devam edecek. Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel hizmeti gerçekleştiriyoruz. Her dönem yüzlerce çocuğun çeşitli spor dalları ile tanışarak, eğitim almasını sağlıyoruz. Futbol, basketbol, tenis ve yüzme kurslarında öğrencilere hem teorik hem de uygulamada birçok eğitimler verdiğimiz spor okullarında, öğrencilere katılım sertifikaları dağıtarak taçlandırıyoruz” dedi.

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